Ten Hag laat van zich horen na geruchten: "Ben op een leeftijd..."

"Ik doe héél veel leuke dingen, maar kijk nu ook van buitenaf naar die dynamische, opportunistische voetbalwereld. Daar willen we allemaal bij zijn, want het is fantastisch", zegt de 55-jarige Ten Hag in gesprek met Sportnieuws.nl.

Hij mist de wedstrijdspanning, zo erkent de oefenmeester. "Ja, ja, ja natuurlijk. Uiteindelijk ben ik nu op een leeftijd dat we allemaal iets willen bereiken. Het is geweldig om ergens bij betrokken te zijn waar ook écht iets op het spel staat."

Ten Hag was nog nooit eerder meerdere maanden niet werkzaam in het profvoetbal. "Ik heb het helemaal naar mijn zin, hoor. Het is nu alleen even anders, omdat ik de afgelopen 22 jaar fulltime betrokken was bij het voetbal, eerst als speler en daarna in verschillende functies. Het is een nieuwe ervaring om het voetbal nu van buitenaf te bekijken, maar het is ook fijn om tijd te hebben voor andere leuke dingen."

De afgelopen periode werd de trainer al regelmatig op tribunes gespot. "Dat doe ik vooral als voetballiefhebber, maar ook om het voetbal eens van buitenaf te kunnen bekijken. Vanuit een professioneel oogpunt vind ik dat namelijk belangrijk", zo legt Ten Hag uit.