Geschreven door Jordi Smit 15 dec 2020 om 12:12

© Proshots

Ajax kreeg maandagmiddag te horen dat Lille de tegenstander is in de zestiende finale van de Europa League. Het is op papier een lastige loting, zo weet ook Erik ten Hag. De trainer vertelde daarover op het clubkanaal.

De Amsterdammers komen dan wel uit de Champions League, maar dat betekent volgens Ten Hag niet dat zijn ploeg Lille zomaar verslaat. “Onder de clubs die we konden treffen zaten op papier makkelijkere tegenstanders dan Lille, dat is duidelijk”, stelt de oefenmeester, die de Franse opponent nog goed kent van afgelopen seizoen. “Toen hebben we twee keer van ze gewonnen, daar putten we vertrouwen uit. Ik kijk er erg naar uit, want het is een mooi affiche.” In de Johan Cruijff Arena won Ajax destijds met 3-0, terwijl het op bezoek 0-2 werd.

Dit voetbalseizoen doet Lille het uitstekend met een eerste plaats in de competitie. “Het Franse voetbal staat bekend om zijn combinatie van techniek en fysiek. De Ligue 1 is een sterke competitie, maar omdat de wedstrijden in Nederland niet te volgen zijn is het hier wat onbekender. Lille is koploper nu en dat zegt iets over de huidige kracht van het team. Een sterke ploeg, dus het is geen vanzelfsprekendheid dat we bij de laatste zestien gaan komen.” Ajax moet het in de heenwedstrijd doen zonder Ryan Gravenberch die een schorsing uitzit.