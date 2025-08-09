Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax historie & oud-spelers

Ten Hag lacht: "Hij miste mij; Ajax heeft onlangs geen prijs gewonnen"

Stefan
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

Erik ten Hag had vrijdag een onderonsje met Jorrel Hato. Bayer Leverkusen speelde een oefenwedstrijd tegen Chelsea, de nieuwe ploeg van de voormalig verdediger van de Amsterdammers.

"Hij miste mij bij Ajax, want ze hebben de laatste jaren geen prijs gewonnen", zei Ten Hag lachend tegenover Sky Sports. "Toen ik wegging bij Ajax (2022), kwam hij erin. Hij heeft zich enorm ontwikkeld, zo goed dat Chelsea hem heeft opgepikt. Hij was misschien wel de beste speler in de Eredivisie. Hij is nog zo jong, maar al op zo'n hoog niveau. Ik weet zeker dat hij zal slagen bij Chelsea."

De voormalig Ajax-trainer werkte natuurlijk bij Manchester United en kent dus het niveau van de Premier League. "Of Hato er meteen zal staan? Je hebt altijd tijd nodig. Hij heeft een goede mentaliteit. Daarna kan hij zich snel gaan ontwikkelen, omdat hij die potentie heeft. Hij heeft alles in zich om te bewijzen dat hij een succesvolle speler kan zijn", aldus Ten Hag.

Ajax historie & oud-spelers Erik ten Hag Jorrel Hato
