Ten Hag lacht: "Hij miste mij; Ajax heeft onlangs geen prijs gewonnen"

"Hij miste mij bij Ajax, want ze hebben de laatste jaren geen prijs gewonnen", zei Ten Hag lachend tegenover Sky Sports. "Toen ik wegging bij Ajax (2022), kwam hij erin. Hij heeft zich enorm ontwikkeld, zo goed dat Chelsea hem heeft opgepikt. Hij was misschien wel de beste speler in de Eredivisie. Hij is nog zo jong, maar al op zo'n hoog niveau. Ik weet zeker dat hij zal slagen bij Chelsea."

De voormalig Ajax-trainer werkte natuurlijk bij Manchester United en kent dus het niveau van de Premier League. "Of Hato er meteen zal staan? Je hebt altijd tijd nodig. Hij heeft een goede mentaliteit. Daarna kan hij zich snel gaan ontwikkelen, omdat hij die potentie heeft. Hij heeft alles in zich om te bewijzen dat hij een succesvolle speler kan zijn", aldus Ten Hag.