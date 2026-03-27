Ten Hag looft Wout Weghorst: "Slaat soms wat door in zijn gedrag"

Erik ten Hag vindt het knap dat Wout Weghorst vrijdagavond zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftal kan spelen. De voormalig Ajax-trainer, die nu technisch directeur van FC Twente is, haalde de Ajax-spits tot verbazing tot velen in het verleden naar Manchester United.

Ten Hag is vol lof over de carrière van de 33-jarige spits. "Ik raad al onze toptalenten het volgende aan: kijk naar spelers als Wout Weghorst en Ivan Perisic", zegt Ten Hag in gesprek met de Tubantia. "Zie de arbeid die ze leveren en de drive die ze elke wedstrijd en elke dag weer op de mat leggen. Wout wil overleven en heeft de echte winnaarsdrang. Het is mooi hoe hij zijn carrière heeft vormgegeven."

Weghorst is op zijn eigen manier doorgebroken in het betaalde voetbal. "Hij is in de jeugd ook nooit opgepikt door de opleidingen van clubs. Menigeen zou afhaken, maar hij gelooft in zichzelf. De onverstoorbaarheid zit in de familie Weghorst en in heel hoge mate in Wout. Die geldingsdrang leidt er ook toe dat hij soms wat doorslaat in zijn gedrag", aldus Ten Hag.