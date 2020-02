Geschreven door Jessica Westdijk 16 feb 2020 om 22:02

Klaas Jan Huntelaar viel tegen RKC prima in en had er duidelijk zin in. Na een aantal grote mogelijkheden, was het uiteindelijk toch raak en maakte de spits de 3-0.

Ten Hag is lovend over de routinier: “Hij is een voorbeeld voor de rest. Met zijn leeftijd en dan altijd gas geven”, zegt Ten Hag in gesprek met FOX Sports.

“De kont erin. Hij heeft dan zoveel gif. Hij moet scoren en dan lukt hem dan ook. Dat is alleen maar te prijzen. Ik hoop dat de rest van de ploeg zich daaraan optrekt”, aldus de trainer. Huntelaar bereikte met zijn goal bovendien een mooie mijlpaal. Het was zijn 400e goal uit zijn carrière.