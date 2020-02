Geschreven door Jessica Westdijk 03 feb 2020 om 10:02

Carel Eiting is helemaal terug bij Ajax. Tegen PSV maakte de middenvelder de 90 minuten vol en was hij de spelverdeler van Ajax.

Ten Hag is in gesprek met het Algemeen Dagblad lovend over de middenvelder: “Ik heb hem niet voor niets het shirt met nummer acht gegeven”, aldus de trainer. Maar het duurde even voordat hij Eiting daadwerkelijk als basisspeler kon gebruiken. De middenvelder bleef lange tijd last houden van een knieblessure.

Maar Ten Hag was Eiting niet vergeten en sinds het winterse trainingskamp maakt hij wekelijks minuten in Ajax 1. Zondag mocht hij dus starten vanaf de aftrap: “En hij deed het goed. Hij was onze regisseur”, aldus de trainer. Ook Eiting zelf was gelukkig: “Plotseling weet ik weer waar ik het allemaal voor heb gedaan. En wat ik allemaal heb gemist. Het was prachtig om weer eens in sfeervol stadion te spelen. Al die mensen die ons steunden en na het laatste fluitsignaal al die blij gezichten. Dit smaakt naar meer, veel meer ja.”