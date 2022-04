Geschreven door Idse Geurts 11 apr 2022 om 11:04

Kenneth Taylor staat er goed op bij Erik ten Hag. De jonge Ajacied mocht tegen Sparta al na dertig minuten speeltijd zijn entree op het wedstrijdveld maken. Taylor verving de geblesseerde Nicolas Tagliafico. Dat Ten Hag voor Taylor koos als eerste invaller is ook geen toeval. De trainer laat zich uitermate positief uit over de negentienjarige speler.

“Dat ik voor hem koos, zegt al genoeg over zijn ontwikkeling. Je moet het op het veld afdwingen en dat doet hij op dit moment”, stelt Ten Hag tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Sparta. “Als ik zijn spel bij Jong Ajax en Jong Oranje zie, dat is gewoon prima. Daarom koos ik voor hem, want hij heeft het afgedwongen. Hij heeft het uitstekend gedaan in de rol die hij gespeeld heeft. Hij is heel zelfbewust, heeft goed de verbinding gelegd en was goed aanwezig. Ook heeft hij aanvallende impulsen gegeven, dus goed gedaan”, besluit Ten Hag zijn lofzang.

Volgend seizoen lijkt dan ook de definitieve doorbraak van Taylor te betekenen. Aangezien Ryan Gravenberch waarschijnlijk naar Bayern M√ľnchen vertrekt, komt er op het middenveld een plek vrij. Als Taylor zijn ontwikkeling doorzet, kan hij wellicht de positie van Gravenberch overnemen.