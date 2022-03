Geschreven door Idse Geurts 04 mrt 2022 om 09:03

Erik ten Hag kan eindelijk weer eens tevreden zijn over zijn ploeg. Na twee minder goede optredens op rij, speelde Ajax donderdagavond tegen AZ (0-2 winst) eindelijk weer eens sprankelend voetbal. Natuurlijk was dit ook het juiste moment om te pieken. Door deze overwinning plaatst Ajax zich immers voor de finale van de KNVB Beker.

Coach Ten Hag is dan ook vol lof over zijn pupillen. “Vandaag was weer heel goed. Het pressen was goed, vanuit de organisatie. We waren sterk aan de bal en lieten AZ lopen. Zeker van het eerste half uur heb ik genoten”, laat Ten Hag optekenen. Ten Hag was ook blij met de strijdlust die zijn ploeg toonde. “Het was de juiste positieve agressie. Maar in de rust heb ik wel gezegd: we moeten leren van Benfica, je moet niet meegaan in hun duels, maar juist kalm blijven”.

Op 17 april krijgt Ajax de kans om hun bekerwinst van vorig seizoen te prolongeren. Dan is PSV de tegenstander in de finale van de KNVB Beker. Deze wordt gespeeld in De Kuip.