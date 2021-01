Geschreven door Auke Kooreman 07 jan 2021 om 21:01

Lisandro Martinez had vorig seizoen een lange periode een vaste basisplaats. Dit jaar is het anders. De van origine verdediger krijgt minder minuten en zit vaker op de bank dan dat hij op het veld staat. Dat heeft alles te maken met de vorm en weinig blessures van zijn concurrenten.

In het eerste seizoen bij Ajax speelde Argentijnse middenvelder eenenveertig van de tweeënveertig officiële wedstrijden. Op de zes of vier positie mocht hij zich wekelijks manifesteren. Dat zit er dit seizoen niet in waardoor het uitgesloten is dat Martinez boven veertig wedstrijden gaat komen. De Argentijn is het slachtoffer van de doorbraak van Ryan Gravenberch.

Net als zijn Mexicaanse vriend Edson Álvarez moet hij vaak wisselen van positie. Vorig jaar concurreerde hij nog met Daley Blind en de linker middenvelders. Dit jaar is Blind nog wel zijn concurrent gebleven, maar heeft hij zijn maatje uit eigen land Nicolas Tagliafico erbij gekregen. “Allereerst ben ik tevreden over Martinez, maar dit jaar moet hij het met minder speelminuten doen,” vertelt de trainer in gesprek met het Algemeen Dagblad. Dit jaar heeft Ten Hag aan het begin van het seizoen gekozen voor de doorbraak van Gravenberch. De trainer vond dat moment daar was, maar ook dat het middenveld een speler als Gravenberch hard nodig had.

“Ik denk niet dat je het zo kan stellen. Als ik kijk naar de drie posities waar hij uit de voeten kan, is er in de komende jaren nog genoeg perspectief voor hem. Dit jaar heeft hij ook meer pech. Zijn concurrenten Tagliafico, Blind en Gravenberch zijn ongetwijfeld de nummers één voor die drie posities, maar de spelers zijn ook nooit geblesseerd.” Hierdoor moet de tweeëntwintigjarige Argentijnse international het doen met minder speelminuten.