Geschreven door Jelmer Jager 02 feb 2020 om 20:02

Ajax won zondag met 1-0 van PSV. Erik ten Hag is tevreden met de teamprestatie van zijn ploeg. De vandaag 50 jaar geworden hoofdtrainer zag Ajax de wedstrijd controleren, maar niet de kansen benutten. Gelukkig bleven grote kansen aan de andere kant uit. “We hebben een uitstekende teamprestatie op de mat gelegd vandaag. We hebben een team gezien dat voor elkaar en voor elke meter heeft gestreden. Dat is wat je wilt zien. Daarnaast hebben we aan de bal zeker in de eerste helft goede dingen laten zien. Na rust ging de lucht er wat uit en konden we ook niet meer zo goed hoge druk zetten”, laat Ten Hag weten aan Ajax TV.

“Als je zelf de kansen niet benut, blijft de tegenstander in leven. Daarvoor hebben ze maar één momentje nodig”, vervolgt hij. “De ploeg heeft dat niet laten gebeuren, dus daar moet ik ze een groot compliment voor geven. Zeker als je zelf zoveel kansen mist, zou dat zo zonde zijn.”

Ajax zag maar liefst drie spelers geblesseerd uitvallen: Veltman, Promes en Babel. “Het is ontzettend vervelend, maar we hebben een brede selectie. We kunnen en moeten het gaan opvangen. De spelers hebben gewoon een heel zwaar kalenderjaar gehad, dus je neemt het wel mee in je achterhoofd dat het kan gebeuren. Maar het is buitengewoon vervelend. Ook gezien het programma. Laten we hopen – en dat verwacht ik ook – dat er binnenkort weer spelers terug gaan keren. Maar met deze overwinning kunnen we verder. Met name ook omdat ik écht een team en een eenheid heb gezien. Dat is uitermate goed.”