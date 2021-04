Geschreven door Kevin Ligtvoet 04 apr 2021 om 19:04

Erik ten Hag vindt niet dat het mindere spel tegen SC Heerenveen (1-2 winst) lag aan de opvallende keuzes die hij maakte in de opstelling. Edson Álvarez, Devyne Rensch en Jurriën Timber wisselden van posities, maar de trainer gelooft niet dat dat de reden was voor het mindere spel van zondagmiddag.

“Het is best logisch dat het minder was, aangezien we fouten maakten die we normaal nooit maken. Ook lag het tempo veel te laag. Door de fouten komen we te laat aan de balkant. We zoeken veel te weinig het midden en worden langs de zijkant gedwongen. Dat heeft niks te maken met hoe we staan, maar met het tempo en de mentaliteit die de ploeg had.”, aldus Erik ten Hag tegenover ESPN.

De trainer wilde zondag wat uitproberen met de nieuwe posities: “Daar hebben we weer een indruk mee opgedaan. Timber speelt uitstekend als rechtsachter. Hetzelfde geldt voor Edson centraal achterin. Rensch speelde vlak voor de achterste linie, als een soort ‘zes’. Daar komt hij vaak en is hij ook voor opgeleid.”

Na een klein uur spelen zet de oefenmeester het toch terug: “ Ik vond de opbouw niet goed genoeg. We konden Rensch bijna niet vinden. Door hem naar achteren te brengen moest de opbouw verbeteren. Dit nemen we allemaal mee en we gaan keuzes maken richting donderdag.”