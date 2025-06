Ten Hag moet supporters teleurstellen: "Zijn niet in die positie"

Het tweede seizoen van Ten Hag in Engeland verloopt allesbehalve succesvol. De oud-Ajacied schuift het deels af op de blessures. "Als iedereen beschikbaar is, strijden wij mee om de bovenste vier plekken. Daar ben ik van overtuigd", vertelt hij op de persconferentie. "Al moet ik zeggen: er zijn tegenwoordig meer dan drie hele goede teams. Je hebt Villa, je hebt Spurs, Newcastle, veel goede teams. Chelsea niet te vergeten."

Dit seizoen lijkt de vijfde plaats het hoogst haalbare voor Manchester United, maar ook een lagere eindklassering zit er nog goed in. "Op dit moment zijn we niet in de positie om mee te doen om plek één of twee, dat is een feit", concludeert Ten Hag, die het bestuur wel een kleine hint geeft. "We kunnen dichterbij komen als we een goede transferwindow draaien."