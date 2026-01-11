Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ten Hag mogelijk bondscoach: "Dat zet de deur wel op een kier"

Arthur
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe technisch directeur van FC Twente. Eerder werd de oud-trainer van Ajax ook genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, mocht die na het WK stoppen als bondscoach of als zijn contract niet verlengd wordt.

Voetbal International-verslaggever Sander Janssen vindt het onwaarschijnlijk dat Ten Hag dan alweer vertrekt uit Enschede. "Dat lijkt mij heel apart, dat je als technisch directeur tekent bij FC Twente voor de lange termijn, maar na een halfjaar zegt: het was leuk, maar per 1 augustus word ik bondscoach," zo vertelt Janssen bij VI ZSM.

Ten Hag zou eerder hebben aangegeven dat het bondscoachschap hem ooit wel zou interesseren. "Hij zet de deur wel op een kier. Ik ben benieuwd of hij ooit daadwerkelijk bondscoach wordt. Ik denk niet dat hij dat direct wil als Koeman vertrekt. Dat zou vreemd zijn: je verbindt je voor de langere termijn aan FC Twente en wordt dan ineens bondscoach. Misschien pas na die 2,5 jaar… of 1,5 jaar. Stel dat het directeurschap hem niet bevalt, dan kan hij ook alsnog weer trainer worden. Dat zou kunnen," aldus Sander Janssen.

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
