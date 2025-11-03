'Ten Hag mogelijk spoedig terug als trainer in de Premier League'

VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Arthur
bron: The Athletic
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag wordt serieus overwogen als nieuwe trainer van Wolverhampton Wanderers. Dat meldt The Athletic, na eerdere berichtgeving van The Mirror. De club zou momenteel eerst in gesprek zijn met Gary O’Neil over een mogelijke terugkeer, maar kijkt ook naar andere opties.

Volgens The Athletic is Ten Hag intern besproken als mogelijke opvolger van Vitor Pereira. De Nederlander zit zonder club sinds zijn vertrek bij Bayer Leverkusen in september, waar hij na drie wedstrijden opzij werd gezet. Ook Michael Carrick en Rob Edwards zouden op de shortlist van de Engelse club staan.

De oud-trainer van Ajax was eerder ruim twee jaar actief bij Manchester United. In zijn eerste seizoen boekte hij met de winst van de League Cup en de FA Cup directe successen, maar in de competitie bleef het gewenste resultaat uit. Na een achtste plaats en een teleurstellende start van het nieuwe seizoen besloot United afscheid te nemen. Op dat moment stond de ploeg veertiende met drie overwinningen uit negen wedstrijden.

