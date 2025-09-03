Ten Hag naar Ajax? "Heitinga niet juiste man op juiste plaats"

Volgens Driessen hoeft de snelle breuk niet nadelig uit te pakken voor de Tukker, omdat deze niet op basis van sportieve gronden is gemaakt. "Het is een smet op het blazoen van Ten Hag, maar een kleintje. Omdat de beslissing zo bijzonder is, zal deze hem niet lang worden nagedragen", voorspelt hij op de website van De Telegraaf. "Daarnaast zal de financiële compensatie ruimhartig zijn en hoeft Ten Hag niet morgen bij Ajax op de stoep te staan omdat hij zijn boodschappen niet kan betalen."

"Andersom zou trouwens niet vreemd zijn, want wanneer komt een trainer van het kaliber-Ten Hag vrij op de markt", vervolgt Driessen. "Iemand die zich heeft bewezen bij Ajax, weet waar de club voor staat en de Ajax-visie eerder heeft omarmd. Eerder liet Ajax Peter Bosz al eens lopen. Misschien unfair naar de huidige trainer John Heitinga toe, maar hij heeft als hoofdtrainer nog niet laten zien de juiste man op de juiste plaats te zijn bij Ajax. Sterker, vooralsnog lijkt Ajax met hem op een doodlopende weg beland."

Driessen adviseert de club uit Amsterdam om net als Bayer Leverkusen door de zure appel heen te bijten en snel een beslissing te maken. "Hoe hard het ook klinkt, naar het voorbeeld van Bayer Leverkusen zou bij Ajax korte pijn boven lange smart ook weleens in het belang van de club kunnen zijn", aldus de chef voetbal van De Telegraaf, die meent dat Ten Hag op de lange termijn succesvol had kunnen worden in Duitsland.

"Je mocht geen wonderen verwachten nu het elftal was uitgekleed en hij was per slot van rekening geen Harry Potter", doelt hij op een uitspraak van Ten Hag. "Dat wisten ze in Engeland bij Manchester United ook al, maar in Nederland verrichtte hij prima werk bij eerst Go Ahead Eagles, vervolgens bij FC Utrecht en Ajax. En ja, overal kwam zijn proces langzaam op gang, maar werd geduld beloond."