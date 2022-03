Geschreven door Idse Geurts 16 mrt 2022 om 10:03

Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. Dinsdagavond wist Benfica de tweede achtste finale met 0-1 te winnen. Doordat Ajax in Portugal slechts tot een 2-2 gelijkspel was gekomen, is het Champions League-avontuur voor de Amsterdammers nu dus voorbij. Toch speelde Ajax zeker niet slecht. De ploeg van Erik ten Hag domineerde de hele wedstrijd, maar vergat te scoren.

Ook coach Ten Hag is niet ontevreden over het spel van Ajax. “Het is bitter, omdat je over 75 procent van de speeltijd veruit de bovenliggende partij bent”, stelt de coach tegenover¬†RTL.¬†“Je hebt kansen bij elkaar gespeeld en goed voetbal gespeeld. Aan de bal, maar je hebt ook goed geprest. Je hebt de tegenstander niks toegelaten dan is het natuurlijk bitter als je de wedstrijd niet wint”.

Volgens de trainer ligt het verlies van Ajax vooral aan kleine fouten. “Kleine fouten hebben hele grote consequenties. Dat zie je vanavond, maar ook in Lissabon. Ik heb de tegengoal teruggezien en ik vond de vrije trap zwaar. Er gebeurt niks. We weten dat ze er sterk in zijn en daarna is er miscommunicatie tussen twee spelers”, stelt Ten Hag.

Helaas maakt Ajax dus geen kans meer om de Champions League te winnen. Gelukkig bestaat er dit seizoen nog wel een kans dat Ajax de dubbel pakt. Op dit moment staat Ajax bovenaan in de Eredivisie en staat zondag 17 april de bekerfinale tegen PSV op het programma. Hopelijk komt er dus toch nog een prijs naar Amsterdam.