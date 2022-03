Geschreven door Idse Geurts 07 mrt 2022 om 10:03

Na de bekerwinst op AZ van vorige week, leek Ajax weer beter spel te vertonen. Toch verliep het spel zondagmiddag weer erg moeizaam tegen RKC Waalwijk. De Amsterdammers kwam op een 2-0 voorsprong, maar RKC wist de wedstrijd aan het begin van de tweede helft volledig recht te trekken. Ajax ging er echter toch met de volle buit vandoor, nadat Dusan Tadic in de 90e minuut een strafschop benutte.

Aangezien RKC op papier een veel zwakkere ploeg is dan Ajax, was coach Erik ten Hag niet blij met het spelvertoon van Ajax. “Het had klaar moeten zijn. Als het bij rust 2-0 is, dan moet je eigenlijk uitlopen naar 5-0. Dat gebeurt ook vaak, maar vanavond niet. We zijn ontsnapt”, stelt Ten Hag tegenover de camera’s van ESPN. “Bij 2-1 stonden we in een overtal, maar maakten we een verkeerde keuze. Voorafgaand aan de 2-2 kregen wij een corner, maar er werd dramatisch omgeschakeld. Daarna gingen we heel veel risico nemen. Té veel risico nemen”, stelt de coach.

Ajax speelt de afgelopen weken erg wisselvallig. Volgende week staat echter de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Benfica op het programma. Hopelijk weet de ploeg van Ten Hag deze mindere vorm dan achter zich te laten.