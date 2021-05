Geschreven door Jessica Westdijk 06 mei 2021 om 10:05

Erik ten Hag stond de afgelopen tijd in de belangstelling van onder andere Tottenham Hotspur, maar verlengde zijn contract bij Ajax tot medio 2023. Toch ziet hij een buitenlands avontuur in de toekomst nog wel zitten, vertelt hij aan Voetbal International. “Maar ik staar me er niet blind op. Ik ben blij bij Ajax, waar het nog niet klaar is en waar nog zoveel rek in zit.”

Hij is gevleid door de buitenlandse interesse die er nu al was, maar laat zich er niet door afleiden: “Er zit erkenning in, maar zo denk ik eigenlijk niet. Het geeft vooral aan dat we met Ajax goed bezig zijn. Niet alleen qua resultaten, maar ook de manier waarop.” Een stap naar het buitenland zou hij alleen maken voor de sportieve uitdaging: “Puur om de uitdaging: kan ik het daar ook? Kijken of mijn lat nog hoger ligt, of mijn polsstok nog hoger kan.”

“Maar voor mij is het nooit ten koste van alles. Ik heb altijd gezegd: ik ben nooit in mijn leven op jacht geweest naar iets. Ja, naar mijn vrouw, maar verder niets.” Als Ten Hag vertrekt bij Ajax, dan moet zijn club aan een paar duidelijke voorwaarden voldoen: “Wat is het plan en de filosofie van een club? Sluiten die aan bij mijn ideeën? Zijn de doelen realistisch en haalbaar? Kan ik me vinden in de weg daarheen? Dát telt voor mij, voordat ik een overgang overweeg.”