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Ten Hag onthult gemiste toptransfers: "Ik wil maar één speler"

Amber
bron: The Athletic
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag had tijdens zijn dienstverband bij Manchester United grote plannen op de transfermarkt. De huidig technisch directeur van FC Twente wilde onder anderen Harry Kane, Declan Rice en Frenkie de Jong naar Old Trafford halen, maar zag alle drie de toptransfers mislukken.

Ten Hag werd na zijn succesvolle periode bij Ajax aangesteld door Manchester United. Tussen juni 2022 en oktober 2024 won hij met de Engelse grootmacht de FA Cup en de EFL Cup, maar in de Premier League bleven grote successen uit.

In gesprek met The Athletic onthult Ten Hag dat Kane zijn absolute droomaankoop was. "Ik zei: 'Je weet wie ik wil. Ik wil maar één speler.' Ik begreep dat hij er ook best voor open stond, ik heb geen idee waarom de transfer geen doorgang vond."

De Engelse spits vertrok uiteindelijk niet naar Manchester, maar zette zijn loopbaan voort bij Bayern München. Ook Rice stond nadrukkelijk op het lijstje van Ten Hag, voordat hij West Ham United voor Arsenal verruilde. "West Ham United wilde hem niet laten gaan voor het juiste bedrag, maar ik had het gevoel dat we er niet alles aan hebben gedaan", blikt de Nederlandse oefenmeester terug.

Ten Hag probeerde eveneens om De Jong naar Manchester te halen. De twee kenden elkaar nog uit hun gezamenlijke periode bij Ajax, maar een hereniging op Old Trafford kwam er niet.

"Ik heb veel meetings met hem geregeld en hem geprobeerd over te halen, maar het is niet gelukt", vertelt Ten Hag. Daarmee liep Manchester United volgens de trainer drie spelers mis die een belangrijke rol in zijn plannen hadden moeten krijgen.

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