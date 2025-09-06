Ten Hag ontslag verklaard: "Was een proces, geen snelle reflex"

Verslaggever Sebastian Bergmann is verslaggever van de Rheinische Post en volgt Bayer Leverkusen. Hij trad in gesprek met VoetbalPrimeur over het ontslag van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen.

Al vroeg in de oefencampagne van de club ging Ten Hag hard onderuit tegen een jeugdteam van Flamengo: 5-1. Dat leidde al tot mateloze irritatie. "Die nederlaag was vanuit een PR-perspectief een debacle voor Leverkusen. Na de wedstrijd zei Ten Hag dat de wedstrijd alsnog te vroeg gespeeld werd, en zei hij het volgende: 'I don't give a shit about the results". Een uitspraak die het imago van Ten Hag niet hielp, weet Bergmann.

Ook transfers verliepen niet soepel. "Ten Hag heeft in de media zijn grote verbazing en onvrede uitgesproken over het feit dat er zoveel belangrijke spelers zijn vertrokken", gaat de Leverkusen-insider verder. "Enkele dagen voordat Xhaka naar Sunderland werd getransfereerd, zei hij nog dat de Zwitser te belangrijk was en Leverkusen hem absoluut niet moest laten gaan. Ondertussen was Xhaka door de bestuurders al lang verteld dat hij mocht vertrekken als er een goed bod op tafel zou komen."

Aanvoerder Robert Andrich uitte al na het eerste Bundesliga-duel kritiek op de coach. "Hij zei na de wedstrijd dat elke speler voor zichzelf speelde en dat sommigen werkelijk geen idee hadden wat ze op het veld moesten doen. Dit kan je absoluut bestempelen als kritiek op de coach. Na de 1-2 nederlaag tegen Hoffenheim (23 augustus) moest zelfs Mark Flekken heel lang en hard nadenken om zichzelf diplomatisch op te stellen over Ten Hag."

Dat er kritiek is op zijn ontslag, is echter alsnog vrij logisch. "Natuurlijk begrijp ik die kritiek", antwoordt Bergmann. "Veel fans in Leverkusen geloofden ook niet dat het mogelijk was om Ten Hag na zo'n korte periode te ontslaan. Ook vinden ze het niet per se een goede beslissing. Maar het gebeurde niet vanwege wat er op het veld werd gepresteerd, maar vanwege de interne meningsverschillen."

"Die meningsverschillen waren er al wekenlang", gaat Bergmann verder. "Terwijl de club de ene richting insloeg, koos Ten Hag voor de compleet tegenovergestelde richting. Op het het einde was die discrepantie onoverbrugbaar. De clubleiding heeft daar vervolgens de matige voorbereiding en de slechte start aan het Bundesliga-seizoen aan toegevoegd, en kwam tot de conclusie dat Ten Hag ontslagen moest worden."

"De bazen van Leverkusen zagen dit verhaal op geen enkel mogelijke manier nog goed aflopen. De club heeft deze beslissing niet genomen op basis van emotie. Dit is een proces geweest, geen snelle reflex. De methodes van Ten Hag waren simpelweg niet verenigbaar met hetgeen de club voor ogen had", besluit de Duitse verslaggever.