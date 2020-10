Geschreven door Jessica Westdijk 18 okt 2020 om 20:10

In 21 duels verloor Ajax 9 keer en dus werd de druk steeds hoger, al ziet Erik ten Hag dat anders. “Druk? Die hebben wij niet gevoeld”, aldus de trainer bij de NOS na de 5-1 zege op Heerenveen.

De trainer is nog zoekende naar zijn ideale basiself, maar maakte zich daar geen zorgen om de afgelopen weken. “In het begin van het seizoen zal niet alles goed lopen, want er moeten automatismen ontstaan. Dan kan er ook weleens iets verkeerd gaan.” Dat Ajax een aantal keer verloren heeft, doet hem ook weinig: “Dat zie je denk ik over de hele wereld. Je ziet ook Real Madrid en FC Barcelona verliezen. Dat gebeurt dus niet alleen Ajax, wil ik ermee zeggen. We bewaren de rust en als de principes automatismen worden, gaat het vanzelf weer lopen.”

Volgens de trainer is de mentaliteit het verschil tussen de wedstrijd tegen Heerenveen en die tegen FC Groningen van 2 weken geleden: “In Groningen deugde de mentaliteit van geen kant. Dan kun je nog wel een keer een wedstrijd winnen vanwege onze vele kwaliteiten, maar dan zal je ook een keer tegen een zeperd aanlopen. Vandaag was het totaal anders en dat is de les die we hebben meegenomen uit Groningen.”