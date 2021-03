Geschreven door Jordi Smit 07 mrt 2021 om 14:03

Ajax boekte zondagmiddag een relatief eenvoudige overwinning op FC Groningen. De Amsterdammers wonnen met 3-1 van FC Groningen en hebben zo weer een voorsprong van negen punten op achtervolger PSV. Erik ten Hag ging na afloop met ESPN in gesprek over het duel.

Ten Hag vond de wedstrijd tegen FC Groningen een intens duel, waarin Ajax het soms moeilijk had. “Met een half uur kan het beslist zijn, maar je laat de kansen liggen”, stelde de oefenmeester. “Toen kon het al 3-0 staan. FC Groningen bleef vechten en erin geloven. Vlak voor rust hadden ze al een grote kans. Na rust zetten ze het door. Totdat je 2-0 en 3-0 maakte, bleef het een echte wedstrijd.” De hoofdtrainer vond dat het met name voor het doel scherper kon. “We moeten de kansen in de box gewoon afmaken, zoals bij (Davy, red.) Klaasen en (Sébastien, red.) Haller. Ik weet niet of het laconiek is, maar je moet op die positie gewoon meedogenloos zijn. De bal moet in wezen door het net. Het zijn grote kansen en die moet je benutten.”

In de eerste helft liet Ten Hag zich ook gaan tegen Haller, die volgens hem te weinig inzet toonde. “Groningen was scherp in de duels en dan moet je minimaal hetzelfde ertegenover brengen. Dat gaat niet op 99 procent. Om onder die pressie uit te spelen, moet je de aanvallende duels winnen. Er waren een aantal momenten, zeker een kwartier voor rust, dat we de kaas van ons brood lieten eten. Dat is kritiek, maar aan de andere kant is de mentaliteit van de ploeg geweldig. Ze zijn namelijk heel hongerig. Dat blijven ze uitstralen tot het einde. Het enige verwijt dat je kunt maken, is dat we niet drie goals erbij maken.” Tijdens het laatste half uur ging Ten Hag zoals gewoonlijk wisselen, wat zo zijn redenen had. “Onze groep is heel erg fit. We moeten iedereen fris houden, maar óók iedereen erbij houden. Daarvoor moeten we jongens speeltijd geven. We hebben iedereen nodig, want op sommige posities moeten we soms wisselen. Daarom moeten we onder meer de aanvallers speeltijd geven om in vorm te komen en te blijven.”