Geschreven door Auke Kooreman 17 dec 2020 om 10:12

Het einde van 2020 is inzicht, maar het zijn onstuimige weken voor Ajax. Met 5-4 overwinning en arrestatie van Quincy Promes was een van de laatste weken van 202o alles behalve rustig voor Ajax trainer.

Ajax won in de laatste minuten dankzij een geweldig doelpunt van Dusan Tadic met een minimaal verschil van FC Utrecht. “Het was een reclame voor het voetbal in mijn ogen. Een geweldige wedstrijd voor de mensen thuis. Een typische bekerwedstrijd met ongelofelijk veel fouten en super mooie goals,” vertelt de trainer aan FOX Sports. Ajax had woensdagavond veel de bal, maar waren op veel momenten erg slordig en lieten zich met regelmaat aftroeven in de duels.

Utrecht is een bekende ploeg voor Ten Hag. De trainer maakte overstap van Utrecht naar Ajax en is goed bevriend met de huidige trainer. Dat moet een voordeel voor de trainer van Ajax zijn, zouden de bookmakers zeggen. Maar Ten Hag was erg verrast door de speelwijze. “Ik ken Rene Hake heel goed, maar de manier spelen die hij had gekozen had ik niet verwacht. Utrecht zette ons op sommige momenten goed vast en daar hadden wij het een lange tijd goed moeilijk mee. Ondanks alles winnen wij de wedstrijd wel dankzij geweldige teamspirit en geweldige goals. Op de valreep zijn wij door gegaan. Nu nog de laatste weken doorkomen, maar op deze manier gaan wij niet op de lange termijn wedstrijden winnen.”

Naast de knotsgekke wedstrijd had Ten Hag de afgelopen dagen ook te maken met het voorval rondom Quincy Promes. “Toen het bericht naar buiten kwam, waren mijn spelers en ik heel erg verbaasd. Het is hartverscheurend als een speler van je selectie met zoiets in aanraking komt. Daarnaast ken ik Quincy ook heel goed en vind ik dit niet bij hem passen.” De aanvaller is inmiddels op vrije voeten en heeft met de directie van Ajax gesproken. Morgen zal de aanvaller met zijn trainer praten. Het is een moeilijke situatie voor iedereen rond om Ajax, maar duidelijk is wel dat veel mensen achter Promes staan. “Ik weet dat hij heeft aangegeven dat hij niks heeft gedaan. Morgen zal ik daar uitgebreid met hem in gesprek gaan en ik sluit niet uit dat hij zondag niet bij de selectie zit,” aldus Ten Hag.