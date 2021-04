Geschreven door Jordi Smit 18 apr 2021 om 21:04

Erik ten Hag veroverde zondagavond zijn vierde prijs als hoofdtrainer van Ajax. Zijn ploeg won in een bloedstollend duel met Vitesse uiteindelijk in de blessuretijd door een doelpunt van invaller David Neres. De oefenmeester was na afloop meer dan trots op zijn team.

Het duurde even voordat de hoofdtrainer voor de camera’s stond. “Prijzen moet je vieren, dus dat hebben we gedaan met de ploeg”, stelde Ten Hag daarover tegen ESPN. “Helaas konden we dat niet op het veld doen met alle fans van Ajax. Dat is natuurlijk super jammer in deze tijd, maar met de ploeg hebben we het goed gevierd.” Ten Hag zag dat zijn ploeg het tegen de Arnhemmers moeilijk had. “De frisheid ontbrak. Als je iets meer het overzicht houdt, dan waren ze na de 1-0 al rijp voor de 2-0 en 3-0. Dan gaan we vervolgens veel te snel op zoek naar de eindpass en wordt het een open wedstrijd. Dat moet je eigenlijk niet hebben tegen dit Vitesse, maar het heeft alles te maken met vermoeidheid van donderdag.”

Hoewel Ten Hag volgende week alweer zijn vijfde hoofdprijs kan binnenslepen, is hij nog lang niet klaar met prijzen winnen. “Wat dat betreft ben ik onverzadigbaar. Dat kan nooit genoeg zijn. Je moet altijd op jacht blijven gaan naar nieuwe titels. Als je die honger niet meer hebt, dan moet je ermee stoppen. Ik ben trots op de ploeg dat je na donderdag tegen een team dat fysiek heel sterk is, de mentale kracht hebt om dit te bereiken. Dat is opmerkelijk, want normaal gesproken wordt een groot gedeelte van de wedstrijden verloren door ploegen die na donderdag weer op zondag spelen. Deze ploeg heeft de kracht en weerbaarheid gehad om dit te doen.” Tot slot gaat Ten Hag nog in op zijn toekomst. “Waarom zouden we niet doorgaan? Er is helemaal geen reden om daaraan te twijfelen. Ik heb gewoon nog een contract van een jaar bij Ajax.”