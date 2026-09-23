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Ten Hag over Ajax-tijd: "Anders wellicht een succes geworden..."

Arthur
Erik ten Hag in gesprek met ESPN
Erik ten Hag in gesprek met ESPN Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag was deze week aanwezig in de kantine van Bon Boys voor een speciale aflevering van de podcast De Ballen Verstand. De technisch directeur van FC Twente sprak daarbij onder andere over de mogelijke interesse in Mohamed Ihattaren, de absolute uitblinker van Fortuna Sittard. 

"Laat ik vooropstellen: hij is natuurlijk een buitengewoon goede speler", vertelt hij op de website van Tubantia. "Ik heb hem overigens al een keer gehaald (als trainer van Ajax, red.). Daarna ging ik weg, anders was het wellicht een succes geworden", lacht Ten Hag. 

"Hij heeft buitengewoon veel talent, alleen wij hebben die positie (rechtsbuiten, red.) al goed ingevuld", vervolgt hij. "Later hebben wij daar nog een speler (Thorvaldsen, red.) voor aangetrokken met een totaal ander profiel. Dat is dat wat wij dachten dat nodig was voor het elftal", blikt Ten Hag terug. 

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