Geschreven door Jessica Westdijk 04 feb 2021 om 15:02

Woensdagavond was de verbazing groot toen de UEFA de selecties voor de Europa League bekend maakt. Bij de selectie van Ajax ontbrak namelijk recordaankoop Sébastien Haller.

Ajax gaf toen aan dat verder uit te gaan zoeken en Erik ten Hag gaf donderdag toelichting aan De Telegraaf: “Hij is niet vergeten, maar het ging mis met computers. Aan- en uitzetten. We zullen alle zeilen bijzetten, het is een futiliteit, een kleinigheid, een detail. Het vinkje is het niet goed gegaan en dat heeft heel grote consequenties.”

Aan Ajax-zijde is er dus een menselijke fout gemaakt, waardoor de spits niet op de lijst staat. Ajax hoopt de UEFA schappelijk met de situatie wil omgaan en dat Haller alsnog speelgerechtigd zal zijn.”