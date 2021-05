Geschreven door Jessica Westdijk 04 mei 2021 om 15:05

De titel is binnen en dat roept logischerwijs de vraag op of Ten Hag de komende weken andere keuzes gaat maken. Zit er nog een debuut in voor een talent? Krijgen spelers rust? De trainer is er nog niet helemaal over uit, maar vertelde het volgende:

“Er zijn een aantal belangen. Als eerste hebben we een sportieve plicht te vervullen.” Voor de tegenstanders van Ajax staat er nog wel wat op het spel en de trainer vindt dan ook dat de ploeg daar serieus mee om moet gaan. Het zit sowieso niet in de aard van Ten Hag om nu achterover te gaan leunen: “Deze trainer eist top, doet niet aan vriendschappelijk voetbal en speelt om te winnen. Dat willen we de komende drie wedstrijden dan ook doen.”

Maar het is voor sommige spelers een zwaar seizoen geweest en het EK komt er ook nog aan. We kunnen dus waarschijnlijk wel wat aanpassingen verwachten: “Er zijn spelers van wie we fysiek ontzettend veel hebben gevraagd, dus ik schroom zeker niet om daar rekening mee te houden qua speeltijd.”