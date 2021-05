Geschreven door Jessica Westdijk 08 mei 2021 om 14:05

Brian Brobbey tekende nog niet zo lang geleden een contract bij RB Leipzig. Maar nog voordat hij ook maar een minuut bij de club heeft getraind of gespeeld, is de situatie al compleet veranderd. Trainer Julian Nagelsmann en technisch directeur Markus Krösche vertrekken deze zomer bij de club.

Ajax is naast Haller nog op zoek naar een extra spits voor komend seizoen en dus ontstond de vraag: is het een optie om de spits meteen weer terug te halen? “We zoeken nog een spits. We willen een zo sterk mogelijke selectie. Als dat zou kunnen, dan zou ik daar zeker voor openstaan”, aldus Ten Hag.

Of Overmars dat ook ziet zitten, is nog de vraag. Brobbey liep gratis de deur uit in Amsterdam en om hem terug te halen zal Ajax in de buidel moeten tasten: hij tekende bij Leipzig tot medio 2025.