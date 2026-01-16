Ten Hag over mogelijke stap naar Ajax: "Het is geen geheim dat..."

Erik ten Hag (55) maakte woensdagochtend een ontspannen indruk tijdens zijn presentatie als technisch directeur van FC Twente. Na zeventien jaar keert hij terug op vertrouwde grond, iets wat zichtbaar rust met zich meebracht.

In een interview op ESPN blikte Hans Kraay terug op een moment uit het recente verleden. "Ajax heeft jou benaderd om terug te komen, als Marc Overmars ook terug zou zijn gekomen. Was FC Twente dan kansloos geweest?", vroeg Kraay.

Ten Hag ging in op die vraag en sprak openlijk over zijn band met Overmars. "Het is geen geheim dat ik ontzettend graag werk met Marc Overmars. Wij passen als persoon bij elkaar en ik denk dat onze kwaliteiten heel complementair zijn. Het was zeker geen gekke gedachte." Toen Kraay nogmaals informeerde of FC Twente in dat scenario kansloos zou zijn geweest, bleef Ten Hag nuchter. "Dat weet je niet, want het is niet gebeurd", besloot hij.