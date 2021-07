Geschreven door Jessica Westdijk 10 jul 2021 om 12:07

Er zijn al een tijdje flink wat vraagtekens over de toekomst van Andre Onana: is hij komend seizoen nog Ajacied? En zo ja, ziet Erik ten Hag dan nog een rol voor hem weggelegd? Met Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer lijken de eerste twee doelmannen bekend, dus wat gebeurt er als Onana’s schorsing er in september op zit en hij dan nog Ajacied is?

Onana heeft bij Ajax nog een contract voor slechts één seizoen en werd het met Ajax niet eens over een verlenging. “Dat is voor mij geen belemmering. Het beste team moet spelen”, zo gaf Ten Hag vrijdag aan op de persconferentie. “Ik heb een goede band met Andre. We kunnen ontzettend goed met hem werken. Hij draagt bij aan ons succes. Hij is belangrijk omdat hij heel compleet is in zijn spel. Ik acht hem in staat om een mooie ontwikkeling te maken en een vervolgstap te zetten”, vervolgt hij.

De afgelopen tijd werd Onana gelinkt aan onder andere Arsenal en Internazionale. Diverse clubs zouden echter liever de transfervrije status van Onana afwachten.