Geschreven door Jessica Westdijk 26 apr 2021 om 09:04

Nadat zijn schorsing bekend werkt, was het een tijdje wat rustiger rondom Andre Onana, maar de laatste weken is de doelman volop in het nieuws. Marc Overmars gaf aan dat de contractonderhandelingen zijn stilgelegd, de zaakwaarnemer van Onana sprak dat tegen.

Ook Erik ten Hag laat zich uit over de situatie: “Natuurlijk wil ik graag dat hij bij ons blijft”, vertelt de trainer aan De Telegraaf. “André heeft een groot aandeel in onze aanstaande titel gehad.” Maar of hij blijft, is dus nog maar de vraag.

Als Ajax volgende week kampioen wordt, zal Onana bij een eventueel feestje waarschijnlijk ook niet aanwezig zijn. De regels rondom zijn schorsing zijn streng en hij mag eigenlijk nauwelijks iets met de ploeg te maken hebben: “Hij mag ook niet trainen met ons. Ik zal nog eens naar de reglementen kijken. Maar ik denk dat het lastig wordt”, aldus Ten Hag.