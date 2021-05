Geschreven door Jessica Westdijk 03 mei 2021 om 09:05

Één van de spelers die dit seizoen onmisbaar werd, is Ryan Gravenberch. Vorig seizoen was de toen 17-jarige middenvelder nog weleens punt van discussie.

Dit seizoen liet hij zien wat voor talent hij is en groeide hij uit tot stabiele kracht. Ook Ten Hag ziet dit ontwikkeling: “Vorig seizoen vond ik hem niet betrouwbaar”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Daarop is gestuurd. Wanneer kan ik risico’s nemen? Hij pikte dat op. In het begin liet hij soms een mannetje uit zijn rug lopen en bij een corner dook hij weg.”

Maar dat is dit seizoen veranderd: “Ryan ziet het voetbal. Hij is zelfbewust bezig, ook om dingen die ik aangeef te vertalen naar het veld. Thuis tegen AS Roma had hij zeker één goal moeten maken. Dat liet ik hem later zien. Het is voor mij geen toeval dat hij vervolgens in de bekerfinale scoorde, daar nog twee keer voor in positie kwam en de voorzet gaf waaruit de beslissende goal viel.”