Geschreven door Jessica Westdijk 10 jul 2021 om 12:07

Na een goed seizoen bij FC Twente, is Danilo deze zomer weer aangesloten bij Ajax. Afgelopen seizoen liet de spits zich in Enschede gelden met 17 goals, iets wat perspectief biedt.

Ook Ten Hag is tevreden over hoe Danilo het in Twente heeft gedaan, zo vertelde hij op de persconferentie: “Danilo heeft het vorig jaar uitstekend gedaan bij FC Twente, zeker in de eerste seizoenshelft. Hij heeft zich goed getoond, hij heeft kwaliteiten die ons kunnen helpen.” Toch is nog niet zeker of Danilo komend seizoen een rol zal hebben bij Ajax: “Wij gebruiken de voorbereiding om aan de selectie te werken. Het is nog een lange weg richting 1 september, dus er kan nog veel gebeuren.”

Met Sébastien Haller is in ieder geval duidelijk wie de eerste spits zal zijn komend seizoen, maar wie de tweede spits zal zijn, is dus nog onduidelijk. Lassina Traoré en Brian Brobbey vertrokken deze zomer. Het is dus ook goed mogelijk dat Ajax besluit om nog een spits te halen.