Geschreven door Jessica Westdijk 06 feb 2022 om 21:02

De situatie van Nico Tagliafico bij Ajax werd afgelopen week veelvuldig besproken. De linksback uitte zijn onvrede: bij Ajax komt hij weinig aan spelen toe en zag zijn droomtransfer naar FC Barcelona aan zich voorbij gaan.

Ten Hag gaf aan dat hij met Tagliafico in gesprek zou gaan en vertelt op ESPN hoe dat gesprek ging: “We hadden het over de situatie. Hij heeft zijn belangen, een individueel belang, maar het clubbelang gaat altijd voor. Dat probeerde ik hem duidelijk te maken. We spelen op drie podia en hebben iets fantastisch voor ons liggen. Natuurlijk is hij gemotiveerd, hij wil meehelpen en nieuwe titels winnen met Ajax.”

Bovendien betwijfelt Ten Hag of de Argentijn in Barcelona speeltijd zou krijgen: “Daar zou hij ook niet spelen. En wie zegt dat hij hier niet gaat spelen?” Tegen Heracles Almelo mocht Tagliafico twintig minuten invallen en werd hij uitgebreid toegejuicht en gezongen door de supporters, die voor het eerst weer aanwezig mochten zijn.