Geschreven door Jelmer Jager 02 aug 2020 om 13:08

Erik ten Hag krijgt deze zomer wederom de beschikking over veel aanstormende talenten. De hoofdtrainer kijkt er naar uit om met ze samen te werken. “We hebben veel goede, jonge spelers binnen onze selectie en een aantal talenten kunnen echt gaan verrassen. Daar ben ik erg benieuwd naar de komende weken. Die lange pauze hoeft voor ons zeker geen nadeel te zijn. We hebben het proces gestuurd, hebben de hele zomer doorgetraind en spelers zijn goed fit”, laat hij weten aan Ajax Life.

Wellicht dat ook deze zomer een talent zich laat gelden zoals Sergiño Dest dat vorig seizoen deed tijdens de voorbereiding. “Het zou zomaar kunnen dat een aantal spelers gaat verrassen, want we hebben voorgaande jaren ook telkens een verrassing gezien. Ik ben niet zo van die of die, al heb ik wel bepaalde verwachtingen. Er is een groep spelers kansrijk om te gaan spelen.”

De afgelopen weken verlengde Ryan Gravenberch, Liam van Gelderen, Naci Ünüvar en Devyne Rensch al hun contract. Een aantal talenten moeten nog gaan bijtekenen, maar Ten Hag lijkt hier goed nieuws over te hebben. “Marc Overmars is ermee bezig. Er is of al getekend of we zijn zo ver dat ze gaan tekenen.”