Geschreven door Idse Geurts 28 feb 2022 om 10:02

Erik ten Hag is enorm kritisch op zijn ploeg na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Uit in De Adelaarshorst verloor Ajax met 2-1. De ploeg uit Deventer kwam voor de rust al op een 2-0 voorsprong. In de 64ste minuut wist Steven Berghuis de aansluitingstreffer te maken, maar ook dat mocht niet baten. Middels deze uitslag weet Go Ahead dit seizoen al twee keer te ‘stunten’ tegen Ajax. Eerder dit seizoen werd het immers, ook onverwacht, 1-1 in de Johan Cruijff ArenA.

“Of dit een wanprestatie was? Ja. De tegenstander wilde heel graag, dan moet je er minimaal hetzelfde tegenoverstellen. Dat moet je sowieso altijd op de mat leggen”, stelt Ten Hag tegenover ESPN. De coach zag fouten in zowel verdedigend als aanvallend opzicht. “We voerden de taken niet goed uit, zeker rechts in de verdediging. Die twee goals hadden nooit mogen vallen. We speelden ook veel te ver bij Sébastien Haller vandaan. Alleen Davy Klaassen kwam er dichtbij. We kwamen met veel te weinig mensen in het strafschopgebied van de tegenstander”, laat de coach kritisch weten.

Volgens Ten Hag moet Ajax zich zo snel mogelijk zien te herpakken. “We moeten onszelf bij elkaar rapen en verdergaan. Teleurstelling gebeuren in een seizoen, daar moeten we mee omgaan en van leren. Want met deze houding gaat het niet”, besluit Ten Hag.

Aankomende donderdag staat er alweer een belangrijke wedstrijd voor Ajax op het programma. AZ is dan de tegenstander in de halve finale van de KNVB Beker. Hopelijk weet de ploeg van Ten Hag dan een betere wedstrijd op de mat te zetten.