Geschreven door Idse Geurts 10 feb 2022 om 10:02

Erik ten Hag heeft gisteravond gereageerd op de situatie rondom Marc Overmars. De trainer van Ajax stond vooraf aan de gewonnen bekerwedstrijd (5-0) tegen Vitesse de pers te woord. Na de wedstrijd ging Ten Hag er zelfs nog verder op in.

“Het raakt me heel erg diep. Ja, ik wist het al voor het duel van zondag met Heracles Almelo. Ruim een dag voor het persbericht. Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij de vrouwen die dit hebben moeten ondergaan”, stelt Ten Hag. Toch koestert Ten Hag nog steeds zijn vriendschap met Overmars. “En die vriendschap is er nog steeds. Natuurlijk steun ik hem nog steeds. Dat lijkt me vanzelfsprekend”, laat de trainer weten.

Desalniettemin is Ten Hag erg geschrokken van het nieuws. Zaterdagavond kreeg de coach een telefoontje van Overmars. “En ik was totaal verrast. Hij heeft me echt overvallen. Natuurlijk heb ik mezelf de vraag gesteld of ik niet iets had kunnen opmerken. Ik heb die film wel afgedraaid. Ik heb ook nog veel vragen. Er zijn nu veel aannames. Er worden conclusies getrokken. Maar alle feiten kennen we niet, ook vanwege privacyredenen”, stelt Ten Hag.