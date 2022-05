Geschreven door Idse Geurts 16 mei 2022 om 08:05

Erik ten Hag gaat niet met de Ajax-selectie mee naar Curaçao. In plaats daarvan reist de trainer al naar Engeland, waar hij begint aan zijn nieuwe klus bij Manchester United. Aanstaande dinsdag vertrekt Ajax naar Curaçao. Hier zal de selectie trainen en een wedstrijd spelen tegen het nationale elftal van Curaçao.

Ten Hag gaat dus daags na de laatste wedstrijd van Ajax al gelijk aan de slag bij zijn nieuwe club. Dit komt mede doordat er volgens Ten Hag nog veel gedaan moet worden bij United. “De knop gaat wel snel om, ja. Dat is ook nodig, want er moeten een hoop zaken geregeld worden”, laat de trainer weten tegenover ESPN. Toch heeft Ten Hag veel zin in zijn nieuwe baan. “Ik kijk daarnaar uit, ik heb er ook de energie voor om daarmee verder te gaan. Maar er zal ook tijd zijn om de tank echt weer helemaal op te laden. Dat zal ook nodig zijn”. Na afgelopen weekend zit het tijdperk van Ten Hag bij Ajax er dus écht op.