Ten Hag schrijft geschiedenis bij Ajax: "Ideale voedingsbodem"

Erik ten Hag keert bij FC Twente terug op het oude nest. De oud-trainer is voor het eerst technisch directeur, al had hij bij Go Ahead Eagles en FC Utrecht ook al de rol van technisch manager. Julian Boer neemt de voormalig Ajax-trainer onder de loep.

"In de tussentijd bouwt hij aan een indrukwekkend cv, met prijzen, Europese successen én een opvallend constant patroon in zijn werkwijze: Ten Hag haalt graag spelers die hij al kent", schrijft Boer op de website van ESPN. "Overal waar Ten Hag werkte, zowel in binnen- als in buitenland, keerde dezelfde tendens terug. Spelers met wie hij eerder samenwerkte, kregen opnieuw het vertrouwen."

In zijn eerste periode als hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles haalde Ten Hag onder meer Nick Marsman, Cas Peters en Quincy Promes, die hij kende van FC Twente. "Spelers die hij kent, vertrouwt en snel kan inpassen", meent Boer. "Met succes. Go Ahead promoveert na zeventien seizoenen in de Eerste Divisie weer naar de Eredivisie. Vooral Promes ontwikkelt zich razendsnel en staat symbool voor Ten Hags oog voor potentie. Die aanpak levert hem landelijke erkenning op."

Daarna bij FC Utrecht is dezelfde aanpak te zien met aanwinsten als Marsman, Filip Bednarek, Chris David en Wout Brama uit zijn FC Twente-periode. Rico Strieder en Lukas Görtler kende Ten Hag nog uit zijn tijd bij het tweede elftal van Bayern München, terwijl Zakaria Labyad met hem werkte bij PSV en hij ook Bilal Ould-Chikh al kende. "In totaal betrekt Ten Hag acht spelers met een duidelijke link uit zijn verleden", aldus Boer. "De één succesvoller dan de ander, maar FC Utrecht eindigt wel drie seizoenen op rij in de subtop: vijfde, vierde en opnieuw vijfde."

Ajax wil daarna graag Ten Hag aanstellen als hoofdtrainer en slaagt in die missie. "In Amsterdam gaat Ten Hag uitsluitend als hoofdtrainer aan de slag, maar zijn invloed op het transferbeleid blijft groot. De samenwerking met Marc Overmars is bijzonder succesvol", ziet Boer. Ten Hag grijpt met Sébastien Haller, Remko Pasveer, Mohamed Ihattaren, Przemyslaw Tyton, Promes, Labyad en Klaiber weer naar een veel oude bekenden.

"In Amsterdam schrijft Ten Hag geschiedenis", doelt Boer op de halve finale van de Champions League en het winnen van de dubbel. "Individueel renderen de 'bekende' aankopen eveneens. Ten Hags netwerkbeleid lijkt in Amsterdam zijn ideale voedingsbodem te vinden." Bij Manchester United probeert Ten Hag het op dezelfde manier met Antony, Donny van de Beek, André Onana, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez en Matthijs de Ligt uit zijn Ajax-tijd en voormalig FC Utrecht-speler Sofyan Amrabat, maar pakt het minder uit.

Toch biedt de werkwijze van Ten Hag hoop voor FC Twente. "Eén ding staat buiten kijf: de toekomstige beleidsbepaler heeft bewezen dat zijn aanpak kan werken", ziet Boer. "Bij Go Ahead Eagles, FC Utrecht en vooral Ajax leidde het vertrouwen in bekende spelers tot stabiliteit, duidelijkheid en succes. Maar Manchester United liet ook de keerzijde zien: vertrouwen kan omslaan in tunnelvisie, zeker wanneer bedragen en verwachtingen exploderen. In Enschede ligt nu de uitdaging om ervaring en herkenning te combineren met frisse impulsen."