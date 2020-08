Geschreven door Jelmer Jager 02 aug 2020 om 13:08

Erik ten Hag kijkt uit naar het nieuwe seizoen. Ajax begon zaterdag aan blok 3 en werkt toe naar de start van de Eredivisie in September. En dat doet de selectie zonder de vertrokken Hakim Ziyech. Ajax’ speelstijl zal hierdoor wat gaan veranderen laat de hoofdtrainer weten aan de NOS.

“Als je spelers kwijt raakt die een grote invloed hebben gehad op het spel, dan gaat dat ook de speelstijl veranderen. In de zin van zijn specifieke kwaliteiten, maar de intenties van ons blijven natuurlijk hetzelfde”, vervolgt de hoofdtrainer, die goed nieuws kreeg over David Neres. De Braziliaan trainde voor het eerst weer met de groep mee. “Het is heel verheugend dat David vandaag op het veld stond. De meevaller van de dag, ik ben er heel blij mee. Hij heeft de stap naar trainen met de groep kunnen zetten.”

Ondanks dat de toekomst van een aantal spelers nog wat onzeker is, gaat Ten Hag uitdagingen niet uit de weg. De lat gaat ook dit seizoen bij Ajax omhoog. “We willen en moeten de lat altijd hoger leggen, dus dat zullen we dit seizoen weer gaan doen. Om nog meer uit de spelers te halen die er nu zijn. Dat ze nog meer gaan laten zien dan vorig seizoen, dat is natuurlijk altijd de uitdaging.”