Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ten Hag: "Speler als Weghorst normaal onhaalbaar voor FC Twente"

Rik Engelbertink
bron: FC Twente
Erik ten Hag in gesprek met de NOS
Erik ten Hag in gesprek met de NOS Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag is bijzonder verheugd over het feit dat FC Twente Wout Weghorst aan heeft weten te trekken. De speler liep uit zijn contract bij Ajax, waardoor de club uit Enschede toe kon slaan. Ten Hag spreekt van een bijzondere transfer.

"We zijn er enorm trots op dat Wout Weghorst voor FC Twente gaat voetballen", opent Ten Hag via de clubkanalen van FC Twente. "Wie is dat nou niet als een spits van Oranje met meer dan vijftig interlands naar je club komt. Deze transfer is voor ons een buitenkans."

"Hij is een op-en-top prof en hét voorbeeld van wat je allemaal kunt bereiken als voetballer wanneer je er alles voor over hebt", vindt de technisch directeur. "Een speler met zo’n indrukwekkende staat van dienst is normaal onhaalbaar voor FC Twente."

"Hij heeft altijd laten zien een enorme wilskracht en drive te hebben en hij barst van ambitie", ziet Ten Hag. "Wout wil als jongen uit de regio heel graag iets moois neerzetten met FC Twente. We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijk aandeel gaat hebben in toekomstige successen van FC Twente. Wout gaat ons iets extra’s brengen", besluit hij. 

Gerelateerd:
Marijn Beuker

BREAKING: Ajax en Marijn Beuker gaan wegen officieel scheiden

0
Marijn Beuker en Jordi Cruijff

'Ajax is klaar met Beuker: bestuurder onderweg naar uitgang'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

BREAKING: Ajax en Marijn Beuker gaan wegen officieel scheiden

'Ajax is klaar met Beuker: bestuurder onderweg naar uitgang'

Ajax haalt afscheidswoord van Wout Weghorst razendsnel offline

Wout Weghorst weg bij Ajax: "Mijn periode hier is niet geslaagd"

Ten Hag: "Speler als Weghorst normaal onhaalbaar voor FC Twente"

Wout Weghorst spits van FC Twente: "Er bleef nog één droom over"

BREAKING: Wout Weghorst vindt nieuwe werkgever en verlaat Ajax

Juf had liefst 2 Oranje-spelers in haar klas: "Weghorst daagde uit"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws