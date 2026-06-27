Ten Hag: "Speler als Weghorst normaal onhaalbaar voor FC Twente"

Erik ten Hag is bijzonder verheugd over het feit dat FC Twente Wout Weghorst aan heeft weten te trekken. De speler liep uit zijn contract bij Ajax, waardoor de club uit Enschede toe kon slaan. Ten Hag spreekt van een bijzondere transfer.

"We zijn er enorm trots op dat Wout Weghorst voor FC Twente gaat voetballen", opent Ten Hag via de clubkanalen van FC Twente. "Wie is dat nou niet als een spits van Oranje met meer dan vijftig interlands naar je club komt. Deze transfer is voor ons een buitenkans."

"Hij is een op-en-top prof en hét voorbeeld van wat je allemaal kunt bereiken als voetballer wanneer je er alles voor over hebt", vindt de technisch directeur. "Een speler met zo’n indrukwekkende staat van dienst is normaal onhaalbaar voor FC Twente."