Geschreven door Auke Kooreman 08 dec 2020 om 14:12

Vorig jaar 10 december werd Ajax uitgeschakeld in een alles beslissend duel tegen Valencia. Dit jaar is Atalanta de tegenstander en speelt het verhaal zich opnieuw af, maar wil Erik ten Hag met zijn spelersgroep het verhaal anders laten aflopen.

Ajax speelt woensdagavond de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Overwintering in de Champions League staat op het spel voor de Amsterdammers. Na 5 wedstrijden staat Ajax in de poule op de derde plaats met 7 punten. Een punt achter de Italianen, waardoor alleen met een overwinning de volgende ronde wordt gehaald in het miljardenbal. In de laatste Champions League thuiswedstrijden is het resultaat de laatste jaren vaker negatief dan positief. Ten Hag zal samen met zijn spelers er alles aan doen om die statistiek uit de wereld te helpen. “Statistieken houden mij niet zo bezig. Wij spelen vaak op dezelfde manier en dat gaan wij morgen ook doen. Als je uit speelt is dat altijd anders. Je zakt vaker toch onbewust iets meer in. Dat kan een van de redenen zijn dat wij uit beter presteren dan thuis,” vertelt trainer aan de aanwezige pers op persconferentie.

Door de vroege persconferentie kon de trainer geen duidelijke antwoorden geven op vragen over spelers met klachten. David Neres liet op sociale media zien in brace te lopen, Noussair Mazraoui was zaterdag afwezig en lijkt nog altijd wat last te hebben van de enkel, Nico Tagliafico werd zaterdagavond gewisseld en verliet het veld met wat pijn en voor Lassina Traore geldt hetzelfde verhaal. Ten Hag heeft voor alle vier zijn spelers goede hoop dat zij toch nog inzetbaar zijn tegen Atalanta, maar weet meer na de training. Neres is de opvallendste speler van de vier geblesseerden. De aanvaller was de afgelopen dagen gesignaleerd op krukken, maar staat nog altijd op het bord van de trainer.

Ajax heeft hoge ambities en wil die dit jaar absoluut weer behalen. Het halen van knock-outs in de Champions League is prioriteit nummer 1, maar als het niet lukt wil de club ver komen in de knock-outs van de Europa League, waar overigens PSV al geplaatst voor is en Feyenoord en AZ zichzelf nog aan kunnen toevoegen. “De stand is hetzelfde als vorig jaar, maar de doelstelling is wel wat anders dan die van vorig jaar. Dit jaar zijn bepalende spelers vertrokken en hebben wij nieuwe spelers die dit niveau niet kennen moeten toevoegen, maar ondanks dat blijft morgen een finale voor ons.”

Atalanta heeft jaren geleden gewerkt aan een indrukwekkende formatie. De formatie 3-5-2 werkt uitstekend voor de Italianen en hebben zichzelf daarmee de laatste jaren in kijk gespeeld in eigen competitie en Europa. “Dat het een moeilijke wedstrijd wordt, staat vast. In de uitwedstrijd hebben wij laten zien wat onze krachten zijn en waar onze verbeterpunten liggen. Daar hebben wij aan gewerkt en hebben wij in de andere wedstrijden duidelijk verbetering laten. Het belangrijkste is dat wij morgenavond rust en alle situaties geduld aan de bal houden. Wij willen bij de beste 16 teams van Europa horen, daarvoor moeten wij winnen en alleen dat telt morgen.”

Quincy Promes is als er geen gekke dingen gebeuren op training wel fit genoeg om te spelen, maar of de buitenspeler gaat starten is nog de vraag. “Quincy is zijn goede vorm inderdaad al een tijdje kwijt, maar dat ligt absoluut niet aan dat zijn maatje weg is. Quincy heeft in verschillende momenten in zijn carrière laten zien dat hij een uitstekende speler is. Dit jaar heeft hij die vorm nog niet behaald, maar daar zal hij vanzelf wel weer komen.”