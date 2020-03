Geschreven door Jordi Smit 06 mrt 2020 om 16:03

© Proshots

Erik ten Hag kent zware tijden in Amsterdam. De trainer van Ajax zag zijn ploeg in een week tijd zowel uitgeschakeld worden in de beker als Europa League. “Er zijn kopzorgen, maar die heb je in goede en slechte tijden”, reageert de trainer op de persconferentie.

Papegaaienland

De oefenmeester heeft zich duidelijk gestoord aan de kritiek die de afgelopen weken over zijn elftal werd geleverd. Zo zou Ajax te ver naar voren spelen, waardoor het zichzelf in de problemen brengt. “Dat is simpelweg generaliseren. Iemand begint wat te roepen in papegaaienland en dan wordt het vervolgens herhaalt. Natuurlijk is er tegen AZ op zo’n manier een goal gevallen, maar dat is een keer. De restverdediging is ook zo’n term die veel wordt gebruikt, maar mensen weten niet waarover ze praten.”

Volgens Ten Hag liggen de problemen op geheel andere gebieden. “Ik kijk simpelweg gewoon naar wat verkeerd gaat in ons spel en waar ik aan moet werken. Zo creëren we op dit moment gewoon te weinig kansen, dus dat gaat niet goed. Bovendien geven we heel makkelijk goals weg en zijn we onzorgvuldig in de opbouw. Dan is elke ploeg kwetsbaar. Tot slot gaat het mis met spelhervattingen.”

Structuur

Scherpte is naar de mening van Ten Hag dan ook geboden om weer tot prestaties te komen. Hij wil daarbij geen concessies doen in het spel, ongeacht de prestaties de komende weken blijven tegenvallen. “We gaan het spel niet volledig op zijn kop zetten. De ploeg heeft structuur nodig, dus die moeten we nu vasthouden. Dat we de dingen vanuit de structuur beter moeten doen, dat moge duidelijk zijn.”

Wél ziet Ten Hag een duidelijk probleem in de bezetting van de backs. De onderlinge afspraak is dat Dest óf Tagliafico naar voren gaat, waardoor altijd genoeg man achterin blijft om een tegenaanval af te slaan. Het is iets wat de vorige wedstrijden op een aantal cruciale momenten misging. “De backs kunnen niet gelijktijdig weg zijn. Dat is een basisprincipe in ons spel, maar dat gaat de afgelopen duels niet goed. Als je dan niet goed bent aan de bal, dan word je kwetsbaar”, aldus Ten Hag.