Geschreven door Josse van Bakel 20 feb 2020 om 21:02

Ajax heeft donderdagavond pijnlijk met 2-0 verloren van Getafe in de eerste knock-out ronde van de Europa League. Erik ten Hag stond na de wedstrijd de camera’s van Fox Sports te woord.

Vooraf was al duidelijk dat het een lastige avond zou worden tegen vechtploeg Getafe. Ten Hag vindt echter niet dat zijn ploeg precies heeft gedaan wat ze niet moesten doen: “Dat is te makkelijk gesteld. Alle ploegen hebben hetzelfde probleem, maar we kunnen dit beter dan we vandaag hebben laten zien.”

“We hebben mogelijkheden gehad, ook in de eerste helft, maar dan zijn ze frisser en is het moeilijker. Maar ook in de eerste helft waren er fases dat het kon en dan moet je lang aan de bal blijven. Dit was de vorm van de dag. We hebben veel betere spelers op het veld dan dat we vandaag hebben laten zien. Ze gingen niet gelijk 1 tegen 1 druk zetten en daar moeten wij dan ook onder uit kunnen voetballen.”

Getafe provoceerde zoals verwacht flink en hoewel dit vooraf besproken was, hielden sommige Ajacieden het hoofd niet koel. “We moeten soms beter het hoofd erbij houden. Wanneer we kunnen voetballen moeten we dat doen en niet mee gaan met hun emotie. Dat het hele theater voorbij komt moeten we niet op in gaan.”