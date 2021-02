Geschreven door Jordi Smit 28 feb 2021 om 17:02

Erik ten Hag is teleurgesteld in het matige spel dat zijn ploeg tegen PSV op de mat legde. Waar hij Ajax het onnodig moeilijk zag hebben in Eindhoven, was hij dan wél weer trots dat de Amsterdammers alsnog een gelijkspel behaalde.

Ajax begon uitstekend aan de wedstrijd. “Het eerste kwartier was de enige fase in de wedstrijd dat we goed voetbalden”, oordeelt Ten Hag in gesprek met ESPN. “Als je dan een goal maakt, dan kan het anders lopen. Daarna kwamen de emoties in de wedstrijd die de overhand namen. Vervolgens werd hier en daar het hoofd verloren en niet meer goed gevoetbald. Dat wordt natuurlijk ingegeven door een slechte grasmat, maar ook door heel veel emotie.” Het slechte spel was onnodig volgens Ten Hag. “Er lagen best veel ruimtes op het veld, zeker bij Davy Klaassen. Maar we kregen daar de bal niet. Al met al, voetballend gezien, was het heel matig.”

De oefenmeester kan zich de oorzaak van het slechte spel voorstellen. “Dit zijn topwedstrijden, waarbij de stress heel hoog is. Dan is het heel moeilijk om het hoofd koel te houden. En nogmaals: als we in de eerste fase van de wedstrijd scoren, dan loop je anders op het veld. Dat gebeurde niet.” Tegelijkertijd maakt Ten Hag zijn ploeg een groot compliment. “We komen wéér achter en rechten wederom onze rug. Uiteindelijk weten we een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen en dat is prima.” De Amsterdammers hadden in de slotfase het geluk dat Denzel Dumfries een handsbal maakte, waardoor Ajax een strafschop mee kreeg. Al ziet Ten Hag dat anders. “Het is ook kwaliteit: we blijven erin geloven. We hadden vlak na rust ook op 1-1 kunnen komen na een mooie aanval die voorlangs wordt gekopt door Haller.”