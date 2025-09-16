Kick-off
Heitinga krijgt flinke kritiek: "We zien veel liever Mokio daar"
Ten Hag terug in Eredivisie? "Heeft een formeel bod ontvangen"

Arthur
bron: Ekrem Konur
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Maandag werd John van de Brom officieel gepresenteerd als opvolger van Joseph Oosting bij FC Twente. De ervaren coach tekent tot het einde van het seizoen en neemt daarmee tijdelijk de leiding in Enschede. Voor de clubleiding betekent dit dat er ondertussen hard gewerkt moet worden aan het vinden van een vaste trainer voor de langere termijn.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde voetbaljournalist Ekrem Konur is FC Twente al volop bezig met de toekomst. Op X schrijft hij: "Erik ten Hag heeft een formeel aanbod ontvangen van FC Twente. Er zijn ook al gesprekken gevoerd met enkele clubs, maar het aanbod van Twente is het enige dat op tafel ligt."

Het bericht zorgt voor veel gespreksstof onder de supporters. Ten Hag, die na zijn snelle ontslag bij Bayer Leverkusen werkloos is, begon zijn trainersloopbaan in Enschede en wordt door velen gezien als een droomkandidaat. De vraag blijft echter of een terugkeer realistisch is. Ten Hag was als hoofdtrainer eerder actief bij Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen.

Konur laat overigens niet weten of Ten Hag een aanbod heeft ontvangen om trainer van FC Twente te worden. Mogelijk gaat het ook om een andere functie.

Maarten Wijffels

"Het is duidelijk dat daar bij Ajax intern verdeeldheid over is"

0
John Heitinga

Ajax mist sterkhouder tegen Inter: "Niet fit genoeg om te spelen"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
