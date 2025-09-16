Ten Hag terug in Eredivisie? "Heeft een formeel bod ontvangen"

Maandag werd John van de Brom officieel gepresenteerd als opvolger van Joseph Oosting bij FC Twente. De ervaren coach tekent tot het einde van het seizoen en neemt daarmee tijdelijk de leiding in Enschede. Voor de clubleiding betekent dit dat er ondertussen hard gewerkt moet worden aan het vinden van een vaste trainer voor de langere termijn.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde voetbaljournalist Ekrem Konur is FC Twente al volop bezig met de toekomst. Op X schrijft hij: "Erik ten Hag heeft een formeel aanbod ontvangen van FC Twente. Er zijn ook al gesprekken gevoerd met enkele clubs, maar het aanbod van Twente is het enige dat op tafel ligt."

Het bericht zorgt voor veel gespreksstof onder de supporters. Ten Hag, die na zijn snelle ontslag bij Bayer Leverkusen werkloos is, begon zijn trainersloopbaan in Enschede en wordt door velen gezien als een droomkandidaat. De vraag blijft echter of een terugkeer realistisch is. Ten Hag was als hoofdtrainer eerder actief bij Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen.

Konur laat overigens niet weten of Ten Hag een aanbod heeft ontvangen om trainer van FC Twente te worden. Mogelijk gaat het ook om een andere functie.