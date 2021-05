Geschreven door Jeroen Baaij 13 mei 2021 om 17:05

Trainer Erik ten Hag was heel tevreden over de eerste 20/25 minuten. Echter de chagrijn overheerste na de periode van de eerste 25 minuten. Ajax werd slordig, vond Ten Hag. De trainer van Ajax was verder verbaast over de rode kaart van Kenneth Taylor. Taylor was in het veld gekomen voor de geblesseerd geraakte Klaassen (red.). In de ogen van Ten Hag was er niet zoveel aan de hand.

Ten Hag stoorde zich het meeste aan dat er onzorgvuldigheid die in de ploeg sloop. “We gingen andere dingen doen, dan hetgeen we hadden afgesproken; aldus Ten Hag. Ten Hag vond dat Ajax VVV teveel in het spel liet komen. Ajax wilde VVV vastzetten, maar dat lukte op een gegeven moment niet meer, vond de trainer van Ajax.

Maar uiteindelijk was Ten Hag tevreden over de overwinning van 3-1 tegen het nu gedegradeerde VVV. Ten Hag tekende nog aan dat de veerkracht hem wel behaagde. Ten Hag verbaasde zich wel over het feit dat er niet werd gefloten voor de overtreding op Klaassen. Tot slot gaf Ten Hag aan dat er na Tagliafico en Alvarez niet veel spelers op vakantie worden gestuurd.