Geschreven door Idse Geurts 03 sep 2021 om 11:09

Erik ten Hag heeft zich tegenover Ajax TV positief uitgelaten over de laatste dag van de transferperiode. Er werd verwacht dat Tagliafico, Onana en Neres de club nog zouden verlaten, maar uiteindelijk bleef het rustig. “Ik heb nog wel gebeld met Marc (Overmars), maar hij zei dat het een rustige dag ging worden. Daar ben ik blij mee. We hebben een goede selectie die in balans is en hongerig is. Nu moeten we het finetunen, want in de Champions League moet alles kloppen.”

Toch zal het voor Ten Hag moeilijk worden om keuzes te maken. Zo heeft hij voor de rechtsbuiten positie nu drie potentiële basisspelers: Steven Berghuis, Antony en David Neres. Ten Hag stelt dan ook dat het belang van Ajax voorop staat. “De speler zal zich daar naar moeten schikken en wie dat niet doet, heeft een probleem. Het gaat erom dat we samen prijzen winnen. Dat straalt uiteindelijk af op alle spelers. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan, ik hoop dat de spelers die les hebben geleerd. We moeten samen succesvol zijn. Er kan altijd een keer een teleurstelling zijn, maar de groep moet er geen last van hebben.”

Het zal voor Ten Hag dus nog een hele uitdaging worden om zijn gehele selectie tevreden te houden.