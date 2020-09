Geschreven door Kevin Ligtvoet 20 sep 2020 om 19:09

Ajax kent dit seizoen een sterkere start dan de afgelopen jaren. Zondag werd er gewonnen van RKC en daarmee heeft de ploeg van Erik ten Hag zes punten uit twee wedstrijden. Voor het eerst sinds 2015 kennen de Amsterdammers een perfecte start. De thuiswedstrijd tegen de Waalwijkers werd vrij makkelijk met 3-0 gewonnen.

Erik ten Hag is over het algemeen wel tevreden: “Het veldspel was grotendeels goed. Posities werden goed ingenomen, de meeste druk momenten waren goed, maar sommige ook wat minder goed. Dat zijn weer mooie leermomenten.”

Ook was hij erg blij met het spel van debutant Kudus: “Het was heerlijk om te zien hoe actief en dynamisch hij is. Hij kan met een hele hoge intensiteit voetballen, eist de bal op en ziet dan vaak ook de goede oplossing. Ook verdedigend was hij erg sterk. Als hij leert om in ons systeem op meerdere plekken uit de voeten te kunnen, dat gaat Ajax veel plezier aan hem beleven.”

Hij kan ons nog niks vertellen hoe het zit met de interlandperiode en of spelers die naar bijvoorbeeld Argentinië zouden gaan, ook daadwerkelijk kunnen gaan: “Ik denk dat ze het zelf ook nog niet weten. Dat is nog heel lastig.”