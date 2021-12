Geschreven door Idse Geurts 20 dec 2021 om 11:12

Erik ten Hag kijkt tevreden terug op de gewonnen Klassieker van zondagmiddag. Feyenoord werd in De Kuip met 0-2 verslagen. Toch oogde Ajax niet op z’n allerbest. Net als tegen AZ, en in mindere mate Barendrecht, lijkt het spel van de Amsterdammers minder vlot van de grond te komen. Dit is zeker het geval, wanneer de huidige prestaties worden vergeleken met die van het begin van het seizoen.

Desalniettemin is Ten Hag erg blij met zijn ploeg. De trainer stelt dat het mindere spel vooral te danken is aan vermoeidheid. “Ik ben een tevreden trainer. Waarom? Omdat ik tegen Feyenoord een geweldige mentaliteit in de ploeg zag. Het komt uit de tenen. Een aantal spelers is gewoon moe”, laat Ten Hag weten in een persmoment.

De coach neemt Jurriën Timber als voorbeeld. De jonge verdediger moest zich tegen Feyenoord laten wisselen vanwege kramp. “Neem Timber. Hij was vorig jaar niet eens basisspeler en nu heeft hij met Oranje een EK gespeeld en ook veel Champions League-wedstrijden. Dan kan het zijn dat je nu, aan het einde van dat eerste zware jaar, kramp krijgt.”

Het lijkt dus goed voor de Ajacieden dat de winterstop voor de deur staat. Dan krijgen alle spelers weer genoeg tijd om zich volledig op te laden. Woensdag is het echter nog tijd voor de laatste wedstrijd voor de winterstop. Dan wordt er in de Johan Cruijff Arena gespeeld tegen Fortuna Sittard.